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    Кубок Америки-2016. Мексика одержала победу над Уругваем

    На Кубке Америке в США состоялся очередной матч группового этапа, в котором сборная Мексики вырвала победу у команды Уругвая. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Хуана Карлоса Осорио.

    Стоит отметить, что поединок обе сборные завершали в меньшинстве. У мексиканцев был удален Андрес Гуардадо, а в составе уругвайцев за две желтые карточки поле покинул Матиас Весино.

    Кубок Америки. Группа С. 1-й тур

    Мексика – Уругвай – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Перейра (автогол), 4; 1:1 – Годин, 74; 2:1 – Маркес, 85; 3:1 – Эррера, 90.

    Удаления: Гуардадо, 73 – Весино, 45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2016 06:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      armbarm 6 июня 2016, 08:33

      Оскар Табарес- тренер Мексики что ли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 6 июня 2016, 06:47

      Да уж, Уругвай без Суареса никакой. А вот Мексика показала, что у них в стране на данный момент очень сильно развивается футбол.

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