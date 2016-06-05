Президент «Легии»: «Черчесов просил слишком много денег на трансферы»

Президент «Легии» Богуслав Леснодорский прокомментировал уход главного тренера команды Станислава Черчесова. Ранее стороны не смогли договорится о продлении контракта российского специалиста.

«Он просил деньги на трансферы и гарантировал выход в групповой этап Лиги чемпионов, если я выделю 20 миллионов евро. Он был готов поручиться головой в этом, если бы я дал 50 миллионов. Но мы не можем тратить такие деньги, у «Легии» нет инвесторов из Китая или Ближнего Востока», – цитирует Леснодорского Sportowe Fakty.