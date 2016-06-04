Дзюба: «Для выхода из группы на Евро-2016 сборной России нужна дисциплина и отсутствие шапкозакидательства»

Нападающий«Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что нужно национальной команде, чтобы выйти из группы на чемпионате Европы во Франции. Напомним, на групповом этапе россияне встретятся с Англией, Уэльсом и Словакией.

– Что потребуется сборной России, чтобы преодолеть барьер групповой стадии?

– Прежде всего дисциплина, понимание своих сил, чтобы не было шапкозакидательства, да и не может его быть. Мы все-таки не Германия и не Франция, не можем на других свысока смотреть. Мы должны реально оценить свои силы, правильно физически и тактически подготовиться. Тренер, думаю, нам все расскажет, разберем каждого соперника от а до я, так что никаких сюрпризов для нас быть не должно.

Надо подготовиться и выступить с позиции силы. Не думаю, что в матчах с кем-то мы будем только отбиваться и обороняться. Напротив, будем стараться играть в футбол и демонстрировать хорошие результаты, потому что, какая бы игра ни была, главное – результат. И к такому прессу мы должны быть готовы психологически.