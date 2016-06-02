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    Кака не сыграет на Кубке Америки, в сборной Бразилии его заменит Гансо

    Полузащитник сборной Бразилии Кака не сможет принять участие на Кубке Америки-2016 из-за травмы, которую он получил в товарищеском матче против Панамы.

    Как сообщает бразильская конфедерация футбола, медицинское обследование выявило у 34-летнего игрока мышечную травму. На восстановление хавбека «Орландо Сити» потребуется как минимум 20 дней. В составе национальной команды его заменит Гансо из «Сан-Паулу».

    Напомним, что на групповом этапе Кубка Америки бразильцы сыграют со сборными Эквадора, Перу и Гаити.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2016 07:45
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: -22

      Cobold 2 июня 2016, 08:41

      Он ещё до сих пор играет?

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