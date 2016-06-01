Кински: «Для Чехии игра с Россией – это больше, чем рядовой товарищеский матч»

Экс-голкипер «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински рассказал о том, чего он ждет от предстоящего товарищеского матча чехов против сборной России, а также оценил шансы обеих команд на Евро-2016.

– Если вспомнить сборную Чехии, в которой играли вы, там от звезд буквально рябило в глаза. Поборски, Недвед, Барош, Коллер, Уйфалуши… В нынешней команде отыскать столь яркие фигуры сложно.

– Возможно, стоит назвать Росицки. Но неизвестно, в каком состоянии он сейчас находится. Хотя есть еще Дарида. В Чехии пишут, что его несколько раз просматривали скауты"Реала».

– За счет чего команда без звезд уверенно прошла отборочный цикл и завоевала путевку во Францию?

– Прежде всего, за счет качественной командной игры. И, надо признать, в некоторых играх удача была на нашей стороне. Например, в первом матче с голландцами или в Турции, где соперник поначалу нас давил, но Чехия выиграла 1:0. То есть несколько раз брали три очка там, где могли ограничиться одним.

– Можно ли сравнить нынешнюю сборную Чехии с пражской «Спартой», которая потрепала нервы ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов, а потом выбила из Лиги Европы «Краснодар"?

– Может быть, да, потому что и здесь успех был достигнут за счет хорошей постановки командной игры. Хотя стиль сборной, наверное, будет иным. Не хотелось бы углубляться в эту тему, но, как мне кажется, стиль всякий раз будет варьироваться в зависимости от соперника.

– Какое значение придают в Чехии предстоящему поединку?

– Большое. Павел Врба подчеркнул, что планирует выставить состав, на который будет сделана ставка во время турнира во Франции. Игра с Россией рассматривается больше, чем рядовой товарищеский матч. Будут проверены разные варианты, с которыми Чехия может столкнуться на европейском первенстве. Возможно, будет опробован стиль противостояния Испании, а может быть, манера игры под Турцию.

– На что могут рассчитывать Россия и Чехия на Euro?

– Четыре года назад мы были в четвертьфинале. Игроки говорят, что будут довольны, если повторят то достижение. По мне успехом будет уже выход в плей-офф. Что до России, то я видел несколько матчей Словакии, и с ней вам придется крайне сложно. Думаю, поборетесь с ней и Англией за выход из группы, а Уэльс надо обыгрывать.