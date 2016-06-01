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    «Астон Вилла» договорилась с Ди Маттео

    Роберто Ди Маттео в течение недели будет представлен в качестве нового главного тренера «Астон Виллы». Как сообщает birminghammail.co.uk, переговоры между сторонами находятся на стадии обсуждения последних деталей личного контракта специалиста с клубом.

    Ранее итальянец возглавлял «Челси», «Вест Бромвич» и «Шальке-04».

    Напомним, по итогам минувшего сезона бирмингемский клуб занял последнюю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги и следующий сезон проведет в Чемпионшипе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2016 13:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +80

      Devil56 1 июня 2016, 13:40

      Англия настолько сильная футбольная страна, что во второй лиге будет два тренера, которые выигрывали ЛЧ

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