Глушаков: «Сборная России едет на Евро не для того, чтобы просто засветиться»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков в интервью «Российской газете» поделился своим мнением относительно расклада сил в группе В на Евро-2016, в которой подопечным Леонида Слуцкого предстоит побороться за выход в четвертьфинал с командами Англии, Словакии и Уэльса.

– Можно сказать, что Англия – фаворит нашей группы?

– На бумаге – да. А так у нас ровная группа. Все сборные хорошие, со всеми будет тяжело. Англия чуть выделяется, но у нее будет очень непростая игра с Уэльсом. Это как дерби, будет бойня. Но нам не надо по сторонам смотреть, надо на свои матчи настраиваться.

– У англичан, валлийцев и словаков полно футболистов, выступающих в ведущих европейских чемпионатах. Что мы им можем противопоставить?

– Командную игру. Индивидуальное мастерство многое решает, но не все. У нас тяжело кого-то выделить, как у Англии Руни, или Бэйла из Уэльса, Гамшика. Но может и к лучшему, что у нас нет таких звезд. Время покажет.

– На что мы можем рассчитывать во Франции?

– Мне кажется, любая сборная хочет выйти из группы. Будем стремиться к этому. Не думаю, что мы просто поедем туда ради участия, чтобы просто засветиться.