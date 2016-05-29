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  • Кришито: «Я бы хотел, чтобы в «Зенит» пригласили какого-нибудь итальянца, потому что я чувствую себя одиноко»

Кришито: «Я бы хотел, чтобы в «Зенит» пригласили какого-нибудь итальянца, потому что я чувствую себя одиноко»

29 мая 2016, 11:23
6

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о том, почему он не сумел попасть в заявку сборной Италии на чемпионат Европы.

«Я и не ожидал попасть в заявку на чемпионат Европы. За все эти два года, в течение которых Конте тренирует сборную, меня вызывали буквально пару раз. И даже если я играю за большой клуб и регулярно появляюсь в Лиге чемпионов, тренер уже сделал свой выбор, который мне нужно уважать.

Я продолжу работать с полной самоотдачей и надеюсь когда-нибудь вернуться в сборную. По контракту с «Зенитом» у меня есть еще два года, и я не собираюсь никуда уходить.

Это настоящий позор, что мы не попали в Лигу чемпионов, но мы надеемся на успешное выступление в Лиге Европы. Я бы хотел, чтобы в «Зенит» пригласили какого-нибудь итальянца, потому что я чувствую себя одиноко», — заключил Кришито.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия Зенит Кришито Доменико
Комментарии (6)
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Chernyi Lis
1464515653
Можно пойти на компромисс и купить итальянского массажиста или еще кого из обслуживающего персонала: и деньги целы, и кришито доволен.
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Tri
1464517008
Антонио Кандрева например, классный футболист.
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Kurp
1464528316
Выучи русский язык и познакомься с русской девушкой, чувство одиночества снимет рукой.
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zadira56
1464534073
Может те итальянку купить?
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koli4ka
1464536316
чувствую себя одиноко, ибо на Евро не взяли, а теперь ещё никак не удаётся выучить румынский язык
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Adrian_Mutu
1464560833
че то часто ныть стал..
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