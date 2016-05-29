Кришито: «Я бы хотел, чтобы в «Зенит» пригласили какого-нибудь итальянца, потому что я чувствую себя одиноко»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о том, почему он не сумел попасть в заявку сборной Италии на чемпионат Европы.

«Я и не ожидал попасть в заявку на чемпионат Европы. За все эти два года, в течение которых Конте тренирует сборную, меня вызывали буквально пару раз. И даже если я играю за большой клуб и регулярно появляюсь в Лиге чемпионов, тренер уже сделал свой выбор, который мне нужно уважать.

Я продолжу работать с полной самоотдачей и надеюсь когда-нибудь вернуться в сборную. По контракту с «Зенитом» у меня есть еще два года, и я не собираюсь никуда уходить.

Это настоящий позор, что мы не попали в Лигу чемпионов, но мы надеемся на успешное выступление в Лиге Европы. Я бы хотел, чтобы в «Зенит» пригласили какого-нибудь итальянца, потому что я чувствую себя одиноко», — заключил Кришито.