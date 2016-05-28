Фердинанд: «Месси любят все, а Роналду не получает того уважения, которого заслуживает»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил игру нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду.

«Месси и Роналду заслуживают высших похвал. Они сделали золотую эру футбола. Обычно в какую-либо эпоху есть один герой, у нас же их два. Мы должны наслаждаться их игрой. Правда, на мой взгляд, Месси любят все, а вот Роналду не получает того уважения, которого заслужил», – сказал Фердинанд.