Фердинанд: «Месси любят все, а Роналду не получает того уважения, которого заслуживает»

А нех.. быть выскочкой и нарциссом...
Даже элементарно посмотрите как они празднуют свои голы Месси в первую очередь не забывает поблагодарить партнеров за созданную возможность, а Роналду же всем своим видом и жестами показывает будто это все сделал он один (я про тот его жест где он обращаясь к трибунам показывает это мол я здесь и поэтому все тип топ)...
На то она и любовь поклонников. Ты либо её заслужил либо нет своим отношением к мелочам...
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил игру нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду.
«Месси и Роналду заслуживают высших похвал. Они сделали золотую эру футбола. Обычно в какую-либо эпоху есть один герой, у нас же их два. Мы должны наслаждаться их игрой. Правда, на мой взгляд, Месси любят все, а вот Роналду не получает того уважения, которого заслужил», – сказал Фердинанд.