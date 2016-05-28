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    Фердинанд: «Месси любят все, а Роналду не получает того уважения, которого заслуживает»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил игру нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    «Месси и Роналду заслуживают высших похвал. Они сделали золотую эру футбола. Обычно в какую-либо эпоху есть один герой, у нас же их два. Мы должны наслаждаться их игрой. Правда, на мой взгляд, Месси любят все, а вот Роналду не получает того уважения, которого заслужил», – сказал Фердинанд.

    Источник: The Sun

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    28.05.2016 18:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 28 мая 2016, 19:12

      А нех.. быть выскочкой и нарциссом...
      Даже элементарно посмотрите как они празднуют свои голы Месси в первую очередь не забывает поблагодарить партнеров за созданную возможность, а Роналду же всем своим видом и жестами показывает будто это все сделал он один (я про тот его жест где он обращаясь к трибунам показывает это мол я здесь и поэтому все тип топ)...
      На то она и любовь поклонников. Ты либо её заслужил либо нет своим отношением к мелочам...

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