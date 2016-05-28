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    Игрок «Рубина» желает попробовать свои силы в АПЛ

    Полузащитник «Рубина» Мубарак Вакасо, который в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за «Лас-Пальмас», признался, что желает поиграть в английской Премьер-лиге.

    «Я провел удивительный сезон в «Лас-Пальмасе». Местные болельщики даже организовали фан-клуб в честь меня. Хотел бы остаться здесь, но у клуба есть финансовые трудности, поэтому я вряд ли продолжу играть в Испании.

    Вообще, я хотел бы попробовать свои силы в АПЛ. Многие мои знакомые советуют мне перебраться именно туда. Посмотрим, как все получится», – цитирует Вакасо Citifmonline.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.05.2016 10:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 28 мая 2016, 17:19

      У тебя контракт с "Рубином" так что не строй иллюзий.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 мая 2016, 11:48

      Желать, он может все, что только захочет.

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