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    Петраков продолжит тренировать «Томь» в Премьер-лиге

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что главный тренер команды Валерий Петраков останется на своем посту в Премьер-лиге.

    «Однозначно, он будет тренировать команду. Мы подписывали контракт до конца этого сезона с опцией «плюс год» в случае, если он выводит команду в Премьер-лигу. Дальше, если он в следующем сезоне выполняет задачу по сохранению клуба в Премьер-лиге, контракт продлевается еще на один год», – заявил Киселев.

    Источник: ТАСС

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    28.05.2016 01:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 28 мая 2016, 12:41

      Петраков в РФПЛ так легко не получится покупать судье как с Кубанью вы сделали,а ставим составом ты в отставку загремишь после 5 туров

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 28 мая 2016, 03:12

      Молодцы

      3
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