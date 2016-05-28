Петраков продолжит тренировать «Томь» в Премьер-лиге

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что главный тренер команды Валерий Петраков останется на своем посту в Премьер-лиге.

«Однозначно, он будет тренировать команду. Мы подписывали контракт до конца этого сезона с опцией «плюс год» в случае, если он выводит команду в Премьер-лигу. Дальше, если он в следующем сезоне выполняет задачу по сохранению клуба в Премьер-лиге, контракт продлевается еще на один год», – заявил Киселев.