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    Полузащитник «Терека» близок к переезду во Францию

    Хавбек «Терека» Олег Иванов может перебраться в одну из команд французской Лиги после завершения Евро-2016.

    «Конечно, мне было бы интересно попробовать себя в одном из европейских чемпионатов. Более того, сейчас есть одна возможность оказаться в Европе. Не знаю, насколько она правдива, но после своего приезда с Евро поговорю с людьми, которые этим занимаются.

    Это один из клубов чемпионата Франции. Но сразу скажу, это не дубль «ПСЖ», – сказал Иванов.

    В прошедшем сезоне Иванов провел в составе «Терека» 28 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился одним забитым голом, а также девятью результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в четыре миллиона евро.

    Источник: Р-Спорт

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    27.05.2016 09:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +837

      eleng 28 мая 2016, 20:05

      Надо попытаться, может у кого-то из российских игроков после РФПЛ получится. Неплохо начинали Аршавин, Повлюченко, плохо - Жирков, Погребняк, Биллялетдинов, но в итоге конец одинаков. По-моему Аленичев, Карпин, Мостовой и Булыкин неплохо заиграли в своё время. Черчесов был кумиром в Тироле. Ну а про пост- советские страны, то самый крутой пример - Шевченко в Милане. Здесь все зависит от самих игроков.

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 27 мая 2016, 11:44

      Уйти и загубить карьеру... Сколько в последний раз так наши уходили в европейский клуб. А толку с этого? Где они сейчас?

      1
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      Рейтинг: +312

      Zly 27 мая 2016, 11:36

      Олег уходи, есть шанс заиграть кроме РФПЛ, то нужно этим пользоваться

      1
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      Рейтинг: +3

      МЕССІ 27 мая 2016, 11:26

      bynthtcyj d rfre.

      -1
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      Рейтинг: +14

      subbdim 27 мая 2016, 11:14

      удачи

      1
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      Рейтинг: +74

      koka7751 27 мая 2016, 10:51

      Пора уже поиграть в Европе, он этого стоит.

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 27 мая 2016, 10:29

      Иванов прям на расхват

      -2
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