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    Бельерин может перейти в «Барселону»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин попал в сферу интересов «Барселоны». Воспитанник каталонцев стал одним из лучших крайних защитников в Англии под руководством Арсена Венгера.

    Сообщается, что «Барселона» готова предложить за игрока 40 миллионов евро. Молодой защитник может заменить Дани Алвеса, у которого истекает контракт и который может покинуть «Барселону» после восьми лет пребывания в клубе.

    В минувшем сезоне Бельерин провел 36 игр и отметился в них одним забитым мячом.

    Источник: Goal.com

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    27.05.2016 01:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 27 мая 2016, 10:54

      Арсенал не отдаст, только если сам Бельерин не настоит на переходе..

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      Рейтинг: +224

      Ele13 27 мая 2016, 10:33

      Испанец хорош, очень ловок и быстр. Растёт!

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