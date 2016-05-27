Бельерин может перейти в «Барселону»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин попал в сферу интересов «Барселоны». Воспитанник каталонцев стал одним из лучших крайних защитников в Англии под руководством Арсена Венгера.

Сообщается, что «Барселона» готова предложить за игрока 40 миллионов евро. Молодой защитник может заменить Дани Алвеса, у которого истекает контракт и который может покинуть «Барселону» после восьми лет пребывания в клубе.

В минувшем сезоне Бельерин провел 36 игр и отметился в них одним забитым мячом.