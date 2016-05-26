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    «Ювентус» хочет заполучить форварда «Сассуоло»

    Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта рассчитывает заполучить форварда «Сассуоло» Доменико Берарди.

    «Берарди очень талантливый игрок, мы достигли устной договоренности с «Сассуоло» на счет его перехода. У «Ювентуса» первое право на отказ от трансфера, но мы намерены приобрести его.

    Что касается Мораты, то он становится настоящим чемпионом, мы приложим все усилия, чтобы он остался в Турине. Пункт об обратном выкупе «Реалом» как Дамоклов меч. Мы встретимся с ними после финала Лиги чемпионов», – сказал Маротта.

    В прошедшем сезоне Берарди провел в составе «Сассуоло» 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    26.05.2016 17:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +720

      Flydis 26 мая 2016, 23:59

      Давно пора.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 26 мая 2016, 23:23

      Надо брать. Итальянец всё же и молодой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 26 мая 2016, 21:03

      Беррарди хорош, конечно, но все таки Альваро посильнее будет. Не хотелось бы чтобы он уходил.

      -1
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