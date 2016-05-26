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    Анюков стал послом Самары на чемпионате мира-2018

    Защитник «Зенита» Александр Анюков стал послом Самары на чемпионате мира-2018.

    «Я бывал на огромном количестве стадионов, но на строящемся – впервые. Надеюсь, что мне самому удастся сыграть на «Самара Арене». Я рос в Промышленном районе Самары, в детстве играли с друзьями на футбольной площадке в школьном дворе.Тогда, конечно, и подумать не мог, что в моем родном городе может пройти Чемпионат мира по футболу, об этом даже мечтать не приходилось.

    Первое, о чем подумал, когда узнал, что и Самара примет матчи чемпионата мира-2018, что это круто!» – приводит слова Анюкова сайт турнира.

    Анюков стал четвертым послом Самары. Кроме футболиста «Зенита» эту роль ранее приняли баянист Сергей Войтенко, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и космонавт Олег Кононенко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.05.2016 16:27
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