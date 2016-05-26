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    Система Hawk-Eye впервые будет применена на матчах Кубка Америки

    На матчах Кубка Америки-2016 будет использована система автоматического определения взятия ворот.

    Система, которая носит название Hawk-Eye, также будет применена на финальном матче Лиги чемпионов и на всех играх Евро-2016 во Франции.

    Система Hawk-Eye подразумевает установку семи камер у каждых ворот. Программное обеспечение обрабатывает графическую информацию, отслеживая положение мяча. В случае, если взятие ворот состоялось, в течение одной секунды арбитр получает визуальный и вибросигнал.

    Источник: Yahoo

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    26.05.2016 10:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июня 2016, 12:06

      хай ек а как же не засчитанный гол в ворота Бразилии

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 26 мая 2016, 12:54

      Ее же примиряли уже впервые в финале лиги Европы. Нет?

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