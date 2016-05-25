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    Крамарич продолжит карьеру в «Хоффенхайме»

    Форвард «Лестера» Андрей Крамарич, выступавший на правах аренды за «Хоффенхайм» во второй половине прошедшего сезона, подписал с немецким клубом контракт на постоянной основе. Клуб из Зинсхайма выкупил права на хорвата у чемпиона Англии.

    Нападающий подписал соглашение с «Хоффенхаймом» до 2020-го года.

    Крамарич пополнил ряды «Лестера» летом 2015-го года. За игрока «лисы» заплатили «Риеке» для себя девять миллионов евро. В текущем сезоне на счету хорватского футболиста пять голов и две результативные передачи в 17-ти матчах.

    Источник: ФК «Хоффенхайм»

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    25.05.2016 19:44
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