Гайтан близок к переходу в «Атлетико»

вот не понимаю, нафига им стока полузащитников... или кто-то уйдёт? лучше б форварда искали ) кто шарит может, он где в бенфике играл? слева-справа? Под кого это замена?
Полузащитник «Бенфики» Николас Гайтан в ближайшее время станет игроком «Атлетико». Сообщается, что 28-летний футболист сегодня прошел медицинское обследование в мадридском клубе.
Игрок сборной Аргентины подпишет с «матрасниками» долгосрочный контракт. О трансфере будет объявлено после финала Лиги чемпионов, где «Атлетико» предстоит сыграть с «Реалом».
В минувшем сезоне Гайтан провел 33 матча в составе «Бенфики», в которых забил восемь голов и сделал 19 результативных передач.