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    Гайтан близок к переходу в «Атлетико»

    Полузащитник «Бенфики» Николас Гайтан в ближайшее время станет игроком «Атлетико». Сообщается, что 28-летний футболист сегодня прошел медицинское обследование в мадридском клубе.

    Игрок сборной Аргентины подпишет с «матрасниками» долгосрочный контракт. О трансфере будет объявлено после финала Лиги чемпионов, где «Атлетико» предстоит сыграть с «Реалом».

    В минувшем сезоне Гайтан провел 33 матча в составе «Бенфики», в которых забил восемь голов и сделал 19 результативных передач.

    Источник: Football Espana

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    25.05.2016 17:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      mellanxollik 25 мая 2016, 19:57

      вот не понимаю, нафига им стока полузащитников... или кто-то уйдёт? лучше б форварда искали ) кто шарит может, он где в бенфике играл? слева-справа? Под кого это замена?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 мая 2016, 19:10

      Как-то он засиделся в Португалии...

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