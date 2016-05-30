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  • До конца майского сезона Конкурса прогнозов остается одна неделя

До конца майского сезона Конкурса прогнозов остается одна неделя

30 мая 2016, 13:45
9

Очередной напряженный сезон Конкурса прогнозов подходит к концу – он завершится через неделю – 6 июня в 2:00 (мск). За это время еще можно успеть перейти в высший дивизион или поменять расстановку сил на призовых местах в первом дивизионе. А за победу сражаются почти 5700 участников.

Пока призерами являются: Percent, walrus132, Lexa_Lexa, baltika415 и Kenny McCormick.

Отрыв лидера от второго места в первом дивизионе составляет уже более 110 тысяч очков рейтинга, но впереди еще несколько матчей, ставки на которые могут повлиять на исход Конкурса прогнозов.

Победители Майского сезона КП получат призы от «Бомбардира»:

1 место – великолепные наушники Roc Sport Superslim от Monster и Криштиану Роналду, интервью с победителем на «Бомбардире»

2 место – игровая майка профессионального футболиста РФПЛ (самого профессионального)

3 место – книга бывшего пресс-атташе сборной России по футболу Ильи Казакова «Foot'Больные люди. Маленькие истории большого спорта» с автографом автора

4 место – книга знаменитого футбольного агента Алексея Сафонова «Футбольный агент 016» с именным пожеланием (напишем все, что хотите, в пределах законодательства РФ)

5 место – подборка крутейшей футбольной музыки от «Бомбардира» на вашу стену Вконтакте (или на стену друга/подруги/бабушки и т.п.)

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

Если вы еще не попробовали себя в роли крутого прогнозиста, присоединяйтесь к Конкурсу прогнозов. Все подробности – тут. Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (9)
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Сергей Свояк
1464170288
Странный приз - музыка не стену... ))
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frickmaster
1464173703
с мю - кристал пэлэс не хорошо вышло
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Emilk
1464175152
спартак вперед
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Сергей Свояк
1464606123
Ещё надо приз "открытие сезона" )) Я Несколько месяцев ковырялся в 10 и 9-ом дивизионе, сменил тактику с начала месяца добрался до 5-го дивизиона. Думаю что в течении этой недели войду в 4-ый.
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арейская
1464610351
Чтобы перейти в первый, мне ещё надо 10000, чего я явно не наберу, матчей-то почти не остаётся, придётся ЛЕ встречать в девятом, то есть с нуля
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Black Giz
1464612880
Мне до 3 осталось 3000. А так до 7 поднимался максимум)))
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