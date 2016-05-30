До конца майского сезона Конкурса прогнозов остается одна неделя

Очередной напряженный сезон Конкурса прогнозов подходит к концу – он завершится через неделю – 6 июня в 2:00 (мск). За это время еще можно успеть перейти в высший дивизион или поменять расстановку сил на призовых местах в первом дивизионе. А за победу сражаются почти 5700 участников.

Пока призерами являются: Percent, walrus132, Lexa_Lexa, baltika415 и Kenny McCormick.

Отрыв лидера от второго места в первом дивизионе составляет уже более 110 тысяч очков рейтинга, но впереди еще несколько матчей, ставки на которые могут повлиять на исход Конкурса прогнозов.

Победители Майского сезона КП получат призы от «Бомбардира»:

1 место – великолепные наушники Roc Sport Superslim от Monster и Криштиану Роналду, интервью с победителем на «Бомбардире»

2 место – игровая майка профессионального футболиста РФПЛ (самого профессионального)

3 место – книга бывшего пресс-атташе сборной России по футболу Ильи Казакова «Foot'Больные люди. Маленькие истории большого спорта» с автографом автора

4 место – книга знаменитого футбольного агента Алексея Сафонова «Футбольный агент 016» с именным пожеланием (напишем все, что хотите, в пределах законодательства РФ)

5 место – подборка крутейшей футбольной музыки от «Бомбардира» на вашу стену Вконтакте (или на стену друга/подруги/бабушки и т.п.)

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

Если вы еще не попробовали себя в роли крутого прогнозиста, присоединяйтесь к Конкурсу прогнозов. Все подробности – тут. Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru.