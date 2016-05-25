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    Аргентина опубликовала расширенную заявку на ОИ-2016

    Тренерский штаб сборной Аргентины опубликовал расширенный список футболистов, которые могут отправиться на Олимпиаду-2016.

    Из наиболее известных аргентинцев в расширенный список вошли: Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Матиас Краневиттер, Анхель Корреа и Лусиано Вьетто («Атлетико»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»), Матео Мусаккио («Вильярреал»), Хонатан Майдана, Эмануэль Маммана и Леандро Вега (все — «Ривер Плейт»).

    Напомним, что изначально Пауло Дибала не планировал ехать на ОИ, так как в "Ювентусе» были против этого. Кроме того, футболист не попал в список игроков, которые сыграют на Кубке Америки-2016.

    Источник: Twitter

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    25.05.2016 06:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -25

      Топс 25 мая 2016, 09:38

      На ОИ играют игроки моложе 23 лет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 25 мая 2016, 08:14

      Где Месси, Агуэро, Маскерано? Они не хотят стать олимпийскими чемпионами?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Tri 25 мая 2016, 10:20

      рукалицо, чувак!

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