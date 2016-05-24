Фавр сменил Пюэля на посту главного тренера «Ниццы»

Новым главным тренером «Ниццы» стал Люсьен Фавр, сменивший на этом посту Клода Пюэля.

Сообщается, что контракт со швейцарским специалистом рассчитан на два года. Ранее Фавр возглавлял менхенгладбахскую «Боруссию», откуда был уволен в сентябре прошлого года из-за неудач команды в начале сезона.

Кроме того, в тренерской карьере Фавра были такие клубы, как «Серветт», «Цюрих» и «Герта».