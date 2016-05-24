Дмитрий Комбаров: «В сборной должны играть русские футболисты»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился своим мнением о привлечении натурализованных игроков в национальную команду.

«Во многих видах спорта сейчас есть тенденция к натурализации. Но мне кажется, в сборной должны играть русские футболисты. Или через некоторое время получится так, что в сборной половина игроков будет таких – «русских» в кавычках.

А если это игрок уровня Гилерме или Марио Фернандеса и Квинси Промеса? Да хоть какого уровня. Если это крутые ребята, то они, наверное, должны играть за свои сборные», – сказал Комбаров.