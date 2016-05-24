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  • Дмитрий Комбаров: «В сборной должны играть русские футболисты»

Дмитрий Комбаров: «В сборной должны играть русские футболисты»

24 мая 2016, 21:13
18

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился своим мнением о привлечении натурализованных игроков в национальную команду.

«Во многих видах спорта сейчас есть тенденция к натурализации. Но мне кажется, в сборной должны играть русские футболисты. Или через некоторое время получится так, что в сборной половина игроков будет таких – «русских» в кавычках.

А если это игрок уровня Гилерме или Марио Фернандеса и Квинси Промеса? Да хоть какого уровня. Если это крутые ребята, то они, наверное, должны играть за свои сборные», – сказал Комбаров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Комбаров Дмитрий
Комментарии (18)
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JUVIO
1464113859
что мог сказать хрюшка ?!не удивлен
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XaXatyn
1464115438
Если вы уроды зажрались и ходите по полю пешком , пусть лучше натурализованные играют может хоть на игру приятно смотреть будет и результат появится !
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Friedrich Zimmerman
1464115699
Да тебя именно не должно быть в сборной ! как тебя вообще взяли ?
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RamonCSKA
1464116710
Он же привык что его выпускаютна поле из за паспорта ,а тут придется конкурировать
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Ruhaaa
1464116823
КривоНогая заговорила))) иди научись играть сначало
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кошмарик
1464117617
дима! это ты на себя намекаешь??? мячик чеканить сначала научись!
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Тraumtanzеr
1464118946
Молодец, все верно сказал.Должны играть свои.
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grand-igor
1464125064
конкуренции боиться
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Fju-2
1464132965
Почему именно русские, а не татары например или буряты, чеченцы, башкиры? Комбаров видимо не знает, что Российская Федерация - это многонациональное государство.
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hjvfybcn
1464147886
Вот все правильно он сказал
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