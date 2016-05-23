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    Дзагоев может перенести операцию

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов дал прогноз на сроки восстановления полузащитника команды Алана Дзагоева, получившего внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Из-за повреждения футболист не сможет принять участия в чемпионате Европы во Франции этим летом.

    «У нас есть два варианта лечения: консервативный и хирургический. В ближайшее время определимся с тактикой лечения, и только потом можно будет говорить о точных сроках восстановления», – заявил Керимов.

    Напомним, что ранее срок возвращения Дзагоева в строй назывался месяц.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2016 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +72

      Elio 23 мая 2016, 12:03

      Жаль Алана...Выздоравливай

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