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    Пятов: «Луческу сделал все для того, чтобы я стал футболистом»

    Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал об участии Мирчи Луческу в его футбольной карьере.

    «Я провел 300 матчей за «Шахтер» только благодаря Луческу. Это большой человек, который ругал, терпел и все сделал для того, чтобы я стал футболистом.

    Только хорошее могу сказать о нем, потому что Луческу сделал очень многое для клуба. Самая главная его черта – он очень мудрый. Мистер многого достиг и отдал всего себя «Шахтеру», – рассказал Пятов в эфире телеканала «2+2».

    Напомним, что Луческу является одним из претендентов на должность главного тренера «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2016 08:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 23 мая 2016, 09:26

      Луческу супертренер

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