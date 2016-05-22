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    Ван Гаал: «Все кончено»

    Финальный матч Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время взял верх над «Кристал Пэлас» (2:1) мог быть последним матчем Луи ван Гаала у руля «красных дьяволов». Как сообщает источник, после финала в отеле, в котором расположился «МЮ», у голландца состоялся разговор с владельцами команды.

    Сегодня перед отправлением команды из Лондона, где проходил финал Кубка, в Манчестер, ван Гаал вышел из отеля чуть раньше для небольшой автограф-сессии и фото с болельщиками. После того, как один из журналистов из толпы пожелал голландскому специалисту удачи, тот ответил: «Нет, нет, нет. Все кончено».

    Сам клуб пока не выступал с официальным заявлением и никак не комментировал данную информацию.

    Источник: Skysports

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    22.05.2016 16:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 24 мая 2016, 14:07

      надо было дать поработать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      НиКоКрым 22 мая 2016, 19:40

      Да, после Фергюсона, хренова-то выглядит МЮ, всё никак не найдёт своего тренера

      2
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 22 мая 2016, 19:21

      Он имел в виду: Все кончено с МЮ. Туда придет тот, кто добьет команду.

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Вомбат 22 мая 2016, 23:55

      Жозе знает куда идёт, в МЮ строгая дисциплина, не то что в лондонской помойке. даже Ван Гаал 2 года гнул свою линию и игроки не сливали своего тренера, как некоторые из Челси, и руководство МЮ правильно поступило, что дали Ван Гаалу спокойно доработать сезон.

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 22 мая 2016, 18:33

      Шеф, все пропало, всё кончено!!! Аплодирую стоя и чепчик высоко бросаю!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 22 мая 2016, 18:05

      отдохни уже - МЮ не твоя команда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Kulim 22 мая 2016, 17:01

      Да неужели, не прошло и двух лет!...

      6
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      Рейтинг: +74

      liver2015 22 мая 2016, 16:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если Зидан не выйграет финал ЛЧ то Вангал пойдет в Реал скорее всего

      -9
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      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > liver2015 22 мая 2016, 16:57

      Как болельщик Барсы - одобряю.

      -3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 мая 2016, 16:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше бы сказал,"Ну теперь я кончил")

      -6
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 мая 2016, 16:25

      Афтограф!!!!!)))))

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > bset 22 мая 2016, 16:27

      Точно-точно, там должно быть 2 ф.

      3
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > kotmyshka 22 мая 2016, 16:56

      У кого-то два правых полушария или кто-то так и не осилил курс средней образовательной школы.Автограф (αὐτό- свой,личный и γραφον- рукопись,собственноручно нарисованный).

      -3
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > Ronaldinho R10 22 мая 2016, 19:27

      Афтограф, офтограф и даже офтограв, сорказм, тринировка и даже тринирофка, большое оскопление игроков на своей половине поля и тому подобные перлы - это не элементы олбанского новояза, а то, что можно встретить на русскоязычных футбольных сайтах

      -2
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