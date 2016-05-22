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    Чемпион Испании «Барселона» и триумфатор Лиги Европы «Севилья» сразятся за кубок страны

    «Барселона» постарается сделать дубль и выиграть Кубок Испании, но и у «Севильи» есть отличная возможность взять несколько трофеев в сезоне после победы в Лиге Европы. Встреча двух команд в битве за Суперкубок УЕФА летом прошлого года закончилась со счетом 5:4, а это значит, что и сегодня можно ожидать очередной потрясающий матч.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2016 21:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 22 мая 2016, 19:40

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 22 мая 2016, 16:49

      Шикарный матч намечается!

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 мая 2016, 15:14

      Вперед Барса за дублем!

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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon > Luis Figo 22 мая 2016, 19:56

      а может треблом))) в Августе СуперКубке Испании тоже встретятся друг с другом

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