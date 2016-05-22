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    Обамеянг и Сане – приоритетные трансферные цели Гвардиолы в «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола, который со следующего сезона возглавит «Манчестер Сити», может приобрести для «горожан» ряд сильных игроков. В частности, приоритетными целями испанского специалиста во время летнего трансферного окна станут нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг и полузащитник «Шальке-04» Лерой Сане.

    По данным Transfermarkt, стоимость Обамеянга оценивается в 45 миллионов евро, Сане – в 18. В нынешнем сезоне габонец провел за «Боруссию» в Бундеслиге 31 матч, в которых забил 25 голов. На счету Сане за «Шальке-04» 33 игры и восемь забитых мячей.

    Источник: Francefootball

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    22.05.2016 01:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 мая 2016, 11:38

      Есть сомнения что их это заинтересует

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 мая 2016, 08:45

      Да че, покупал бы уже Месси.

      1
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