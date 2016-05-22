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    Кононов: «По разнице мячей «Краснодар» в лидерах»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после победы над «Амкаром» (1:0) подвел итоги сезона для своей команды.

    «Мы играли в группе Лиги Европы и заняли там первое место. Это наше главное достижение в сезоне. В Кубке России дошли до полуфинала, где проиграли ЦСКА. Конечно, были разочарованы. Так получилось. Что касается чемпионата, он был достаточно непростым.

    Конечно, запомнились игры с «Боруссией», домашняя победа над Дортмундом. А в играх со «Спартой» наши ожидания не оправдались.

    Под конец чемпионата мы забили достаточно много мячей, демонстрировали неплохую игру. Если брать наши голы, то мы забили 54 гола, а пропустили 25. Это очень хорошая разница, по разнице мячей мы в лидерах», – заявил Кононов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2016 00:49
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 мая 2016, 09:32

      учи ребят менять стиль игры в ходе матча ...Вас уже все прочитали ((((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 мая 2016, 05:58

      Молодец

      0
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