Читатели «Бомбардира» считают, что Широков не нужен сборной

По итогам голосования, которое проходило на страницах «Бомбардира», читатели сайта «оставили» полузащитника ЦСКА Романа Широкова дома. 39% опрошенных считают, что игрок не должен был попасть в заявку сборной России на Евро-2016 из-за его плохой формы. Кроме того, 15% читателей считают, что Широков не выйдет на поле во время матчей европейского первенства.

При этом 26% высказались за то, чтобы Широков поехал во Францию в качестве запасного игрока, еще 20% считают, что капитан сборной очень важен для команды.

Напомним, главный тренер сборной Леонид Слуцкий все же включил игрока в заявку на Евро-2016.