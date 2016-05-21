Дзюба догнал Кержакова по количеству голов за сезон среди россиян

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, открывший счет в матче 30-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:0), записал на свой счет 29-й гол в нынешнем сезоне. 15 из них пришлись на чемпионат России, дважды форвард поражал ворота соперников в национальном кубке, шесть раз забивал в Лиге чемпионов и столько же – в составе сборной России.

Таким образом, Дзюба повторил достижение своего бывшего одноклубника Александра Кержакова по количеству забитых мячей на протяжении одного сезона во всех турнирах.

Кержакову также удалось забить 29 голов в футболке сине-бело-голубых в сезоне-2004. Лучшим российским снайпером по итогам сезона остается экс-форвард «Ротора» Олег Веретенников, записавший в свой актив 32 забитых мяча во всех турнирах в сезоне-1996.