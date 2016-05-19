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    Адебайор объявил об уходе из «Кристал Пэлас»

    Нападающий «Кристал Пэлас» Эммануэль Адебайор заявил, что покинет лондонскую команду после финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне 32-летний форвард провел 12 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    «Я провел здесь шесть чудесных месяцев. Хотел бы и дальше играть тут, но таков футбол. Скоро наши пути с «Кристал Пэлас» разойдутся, но для меня это не конечный шаг, а просто остановка. Всегда буду поддерживать этот клуб.

    Не имеет значения, сыграю ли я в игре с «МЮ». Главное, чтобы команды завоевала трофей», – сказал Адебайор.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2016 11:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 мая 2016, 14:09

      Да нахрен он нужен. После того как с Арсенала ушел, стал зарплату большую требовать, а играть начал не лучше Сычева.

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