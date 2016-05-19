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    Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»

    Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Сравнивать этих футболистов интересно не только мне, об этом говорят многие. Не поймите меня неправильно, Месси – очень хороший игрок, но он играет за «Барселону». Роналду же мог бы оформлять хет-трики даже играя за «Стокпорт Каунти».

    Криштиану обладает всеми качествами великого футболиста: удары с обеих ног, игра головой. Он храбр, словно лев», – сказал Фергюсон.

    Источник: Sport.es

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    19.05.2016 09:09
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      anacarp 19 мая 2016, 22:38

      свой же человек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 19 мая 2016, 19:08

      он вратарь убийца

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      xaros 19 мая 2016, 11:01

      Фергюсон объяснил, почему Месси не дотягивает до уровня Роналду

      Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон считает Криштиану Роналду лучшим футболистом, чем Лионель Месси.

      "Не поймите меня неправильно, Месси фантастический игрок с удивительным контролем мяча. Но вот, где для меня проходит разница между ними. Месси - уж очень игрок "Барселоны". А Роналду мог бы играть за "Стокпорт Каунти" и всё равно оформлять хет-трики едва ли не каждую неделю. У него есть всё. Он может забивать обеими ногами, головой. Криштиану быстр, храбр, как лев, но есть ещё кое-что, чего люди не видят.

      Во время моего пребывания в МЮ, мне везло иметь в распоряжении много людей, которые оставались на бесчисленные сверхурочные часы, чтобы стать лучше. Благодаря тяжелому труду Гарри Невилл из рядового футболиста превратился в прекрасного. Как и Дэвид Бекхэм.

      А Роналду эксплуатировал себя настолько, что покидал тренировки только тогда, когда полностью исчерпывал себя. Он остался таким до сих пор. Криштиану хотел быть лучшим в мире", - цитирует Фергюсона Daily Mail.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 19 мая 2016, 09:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Любители педиков, сейчас ликуют))

      -10
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Alex3920486 19 мая 2016, 13:00

      "Роналду эксплуатировал себя настолько, что покидал тренировки только тогда, когда полностью исчерпывал себя"
      А ты любишь педиков!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 мая 2016, 09:52

      Роналду великий футболист!

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 мая 2016, 09:38

      Вот пусть в финале Лиги Чемпионов и доказывает.

      2
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 19 мая 2016, 09:32

      как бы мессидрочеров щас бы не разорвало

      0
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