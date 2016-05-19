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    Промес: «Не доволен своей результативностью в этом сезоне, так как хотел забить 25 голов»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес подчеркнул, что постарается догнать форварда «Краснодара» Федора Смолова в гонке бомбардиров чемпионата России.

    – Насколько реально догнать Федора Смолова в последнем матче с “Уфой”, отрыв от которого составляет всего два мяча?

    – Посмотрим. Конечно, это возможно, хотя и сложно. Но я постараюсь. Федор забил семь мячей за два матча. Некоторые футболисты за весь сезон столько не отличаются.

    – Как считаете, не маловато ли вообще забивают в чемпионате России? В Испании, например, лучшие бомбардиры по пятьдесят мячей и больше за сезон наколачивают.

    – Здесь очень сложно забивать. Российский чемпионат жесткий, команды много обороняются. Не разгуляешься. Хорошо, что мы вообще улучшили показатель прошлого сезона, когда в премьер-лиге победитель бомбардирской гонки забил пятнадцать мячей. Сейчас мы вышли на цифру в двадцать голов. Думаю, в дальнейшем этот показатель будет расти, но, повторюсь, здесь не так легко забивать.

    – Довольны своей результативностью в этом сезоне?

    – Нет, не доволен. Рассчитывал забить не меньше 25 мячей, но пока эту мечту не удалось осуществить. Может, слишком размечтался (смеется). Но вообще я люблю ставить перед собой серьезные задачи.

    – Есть еще матч с “Уфой”, в котором можно улучшить свой бомбардирский счет.

    – Я не думаю, что их защитники позволят мне разгуляться. Но сделаю все возможное и постараюсь забить три гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2016 06:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 мая 2016, 14:09

      Чтоб держать слово, а не быть обормотом,
      Хоть половину ударов попадай по воротам.

      0
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      Рейтинг: +3682

      lordmrv 19 мая 2016, 13:50

      Давай! Чем черт не шутит! Удачи!

      0
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 19 мая 2016, 10:25

      Интересно читать его ответы,,,да и на поле не плох,,побольше бы таких в наш чемпионат

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 мая 2016, 07:26

      Было бы неплохо.

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