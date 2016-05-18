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    «Севилья» Эмери выиграла Лигу Европы три раза подряд, Клопп проиграл пять последних финалов

    В финальном матче Лиги Европы «Севилья» обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:1.

    Таким образом, подопечные Унаи Эмери стали первой командой, которой удалось выиграть Кубок УЕФА и Лигу Европы три раза подряд. Одержать две кряду победы в одном из этих турниров ранее удавалось двум командам – той же «Севилье» в 2006 и 2007 годах и «Реалу» в 1985 и 1986. Сам наставник севильцев стал первым тренером, выигравшим трижды подряд один еврокубок.

    Отметим также, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проиграл пять последних финальных матчей со своими командами. Дортмундская «Боруссия» под его руководством уступила в решающем матче Лиги чемпионов и дважды проиграла в финале Кубка Германии, а «Ливерпуль» потерпел поражения в финалах Кубка английской лиги и Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2016 23:52
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 19 мая 2016, 16:56

      Поздравляю Севилью заслуженной победой,а про Клоппа не пишите чушь,какой пятый финал подряд?Он в Германии два суперкубка выиграл в 2013 и 2014 годах,а это, считай, финалы.Так что третий,а не пятый.

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > ZENIT GOAL 19 мая 2016, 18:30

      и в 2012 кубок Германии с Боруссией

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 мая 2016, 11:36

      Где можно почитать дзюбишкины комментарии про Севилью и ее Тренере?

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 19 мая 2016, 11:29

      Болел за Ливерпуль, но не признать нельзя, Севилья молодцы, все заслуженно и по делу!!!
      Жаль в финале ЛЧ не увидим и наполовину такой качественной игры(((

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 19 мая 2016, 08:56

      Да видно не в тренере дело....Федун дай денег.....

      0
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      Рейтинг: +25

      glumm 19 мая 2016, 08:07

      Привет Спартаку

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 19 мая 2016, 06:56

      В очередной раз всё доказал Федуну!

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 19 мая 2016, 03:19

      Севилья млодец

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 19 мая 2016, 00:40

      тренеришко передал очередной привет игрочишке! А игрочишко хоть раз передаст привет тренеришке? Вот это большой вопрос?! Дзюба- доказывай на Евро, если мужик!!!

      9
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      Рейтинг: -7

      Emilk 19 мая 2016, 00:20

      Круто!!!

      2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 19 мая 2016, 00:18

      Победа по делу!

      4
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