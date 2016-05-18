«Астон Вилла» продана китайской компании за 60 миллионов

«Астон Вилла» сообщила о смене владельца. Китайская компания Recon Group приобрела клуб у прежнего хозяина Рэнди Лернера.

Холдинг Recon Group принадлежит бизнесмену из Китая Тони Ся, которому принадлежат контрольные пакеты акций в компаниях Гонконга и Китая и частные фирмы в 75 странах мира.

Лернер купил «Астон Виллу» в 2006 году за 62,2 миллиона фунтов, а продал ее, как сообщается, за 60 миллионов.

Напомним, по итогам завершившегося сезона АПЛ «Астон Вилла» вылетела в Чемпионшип.