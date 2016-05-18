Слуцкий: «Олег Иванов был вызван на «Что? Где? Когда?» по причине отказа Смолова»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, почему вместо Федора Смолова в передаче «Что? Где? Когда?» примет участие Олег Иванов.

«Олег Иванов был вызван на «Что? Где? Когда?» по причине отказа Федора Смолова. Федя не сможет принять участие по вынужденным обстоятельствам. Произошла замена, вместо него поедет Олег Иванов», – сказал Слуцкий.

Напомним, кроме самого Слуцкого, в программе будут участвовать братья Березуцкие, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба и Иванов.