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    Слуцкий: «Олег Иванов был вызван на «Что? Где? Когда?» по причине отказа Смолова»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, почему вместо Федора Смолова в передаче «Что? Где? Когда?» примет участие Олег Иванов.

    «Олег Иванов был вызван на «Что? Где? Когда?» по причине отказа Федора Смолова. Федя не сможет принять участие по вынужденным обстоятельствам. Произошла замена, вместо него поедет Олег Иванов», – сказал Слуцкий.

    Напомним, кроме самого Слуцкого, в программе будут участвовать братья Березуцкие, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба и Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2016 22:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 мая 2016, 00:49

      В первоначальном списке, как мне помнится, Дзюбы не было, был армеец, по-моему Дзагоев

      0
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    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 18 мая 2016, 23:00

      лучше бы супругу Жиркова взяли,она бы блеснула интеллектом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Недовольный 18 мая 2016, 23:57

      Да и сам жирков не лучше,они с роберто карлосом говорили на бразильском,этот пень не знает ,что такого языка не существует

      -1
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 18 мая 2016, 22:35

      Давайте ребята,убейте нас интеллектом!!!:)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > D_Fedor 18 мая 2016, 22:44

      Братья "Б" точно убьют ))

      1
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor > acer2003 19 мая 2016, 08:37

      согласен:)))

      0
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