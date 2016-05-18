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    Мутко: «Это никакие не происки, сборную России во Франции в полном составе проверяли на допинг»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результаты допинг-теста игроков «Ростова». Напомним, были проверены 11 футболистов, и все пробы оказались чистыми.

    «Хочется пожелать команде удачи, надеюсь, что теперь болельщики «Ростова» и любители футбола поняли, что это никакие не происки, а просто система контроля. Сборную России во Франции в полном составе проверяли на допинг, мы просто это не афишировали. Все лидеры клубов РФПЛ постоянно подвергаются проверкам, это обычная практика», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2016 19:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 мая 2016, 01:11

      Ну слава тебе, Господи! Решили ничего не подмешивать, видимо реакция болельщиков на этот поголовный допинг сработала, не стали нарываться на гнев масс

      -1
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      Рейтинг: +25

      Semёn 18 мая 2016, 21:21

      А если бы нашли, что бы поняли любители футбола? Дичь какую-то втирает министр наш

      -1
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