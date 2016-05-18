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    Луческу примет решение после финала Кубка Украины

    Агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы главного тренера «Шахтера» Мирчи Луческу, прокомментировал информацию о возможном появлении специалиста у руля «Зенита».

    «Да, с «Зенитом» были предварительные переговоры, но говорить о том, что Луческу близок к подписанию контракта с питерцами, было бы неправильно. Сейчас мы ждем финала Кубка Украины, где «Шахтер» сыграет с луганской «Зарей». После этого определимся, что будем делать дальше.

    У нас есть предложения из Турции, турки буквально на шее висят у Луческу! Это и «Фенербахче», и «Галатасарай». Я, в свою очередь, представляю интересы Луческу на постсоветском пространстве, мой интерес в том, чтобы он продолжил работу здесь. Сам Мирча тяготеет к Турции, он заканчивал исторический факультет и с точки зрения архитектуры, музеев и выставок, ему там очень нравилось.

    Конечно, если у нас «Зенитом» получится конструктивный диалог, то Санкт-Петербург станет определяющим с этой точки зрения», – заявил Запорожану.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2016 13:02
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