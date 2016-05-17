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    Фирмино зовет Гетце в «Ливерпуль»

    Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино надеется на то, что хавбек «Баварии» Марио Гетце станет его одноклубником. Напомним, что в последнее время будущее полузащитника сборной Германии активно обсуждается.

    «Гетце в атакующих действиях обладает невероятными игровыми качествами. Этот футболист отлично подходит для нашей команды», — сказал бразилец.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что будущий тренер «Баварии» Карло Анчелотти не рассчитывает на Марио Гетце.

    Источник: Bild

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    17.05.2016 07:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 17 мая 2016, 13:09

      Та быстрее подписывайте, пока есть шанс!

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