Фирмино зовет Гетце в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино надеется на то, что хавбек «Баварии» Марио Гетце станет его одноклубником. Напомним, что в последнее время будущее полузащитника сборной Германии активно обсуждается.



«Гетце в атакующих действиях обладает невероятными игровыми качествами. Этот футболист отлично подходит для нашей команды», — сказал бразилец.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что будущий тренер «Баварии» Карло Анчелотти не рассчитывает на Марио Гетце.