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    Если «Кубань» останется в РФПЛ, ее может возглавить Карпин

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин входит в число претендентов на пост наставника «Кубани».

    Источник сообщает, что специалист возглавит краснодарский клуб только в том случае, если «Кубань» сумеет сохранить прописку в РФПЛ. Отметим, что в понедельник Карпин посетил матч 29-го тура РФПЛ между «Кубанью» и «Динамо» (1:0), победа в котором позволила краснодарцам покинуть зону переходных матчей.

    Напомним, по итогам этого сезона «Торпедо» вылетело из ФНЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.05.2016 01:55
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5113

      hunta 19 мая 2016, 14:23

      Контрольный "карпен" в голову....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2016, 10:51

      Кто это написал? Совет: пить нужно меньше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 17 мая 2016, 10:09

      И кому только такое в голову пришло?))) Разве что с тяжёлого бодуна)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 17 мая 2016, 09:47

      Карпин не вариант, он мертвый как тренер.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > ewgen1986 17 мая 2016, 12:16

      У Карпина к твоему сведению три медали и четвертая была бы если не уволили и вообще он показал лучший результат со времён Романцева и Ярцева, так что учи мат часть прежде чем писать что то а то придурком выглядиш

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 17 мая 2016, 09:28

      даешь Карпина в Кубань

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 17 мая 2016, 09:01

      Чтобы на следующий год она уже точно вылетели...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 мая 2016, 08:41

      Тревожно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 17 мая 2016, 08:23

      будем снова валерить) без него РФПЛ не тот

      1
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 17 мая 2016, 07:03

      сколько разговоров о Кубани пустых

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 17 мая 2016, 06:57

      Туда ей и дорога!

      1
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