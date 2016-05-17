Если «Кубань» останется в РФПЛ, ее может возглавить Карпин

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин входит в число претендентов на пост наставника «Кубани».

Источник сообщает, что специалист возглавит краснодарский клуб только в том случае, если «Кубань» сумеет сохранить прописку в РФПЛ. Отметим, что в понедельник Карпин посетил матч 29-го тура РФПЛ между «Кубанью» и «Динамо» (1:0), победа в котором позволила краснодарцам покинуть зону переходных матчей.

Напомним, по итогам этого сезона «Торпедо» вылетело из ФНЛ.