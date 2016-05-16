Чорлука – в предварительной заявке сборной Хорватии на чемпионат Европы

Тренерский штаб сборной Хорватии определился с расширенным составом национальной команды на чемпионат Европы-2016. Как сообщает Хорватский футбольный союз, в заявку попал защитник «Локомотива» Ведран Чорлука.

Вратари: Даниэль Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Хайдук»), Иван Варгич («Риека»), Доминик Ливакович («Загреб»).

Защитники: Тин Йедвай («Байер»), Дарио Срна («Шахтер»), Шиме Врсалько («Сассуоло»), Гордон Шильденфельд («Динамо» Загреб), Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Динамо» Киев), Дуйе Чалета-Цар («Ред Булл Зальцбург»), Иван Стринич («Наполи»).

Полузащитники: Марко Рог («Динамо» Загреб), Матео Ковачич («Реал»), Лука Модрич («Реал»), Марсело Брозович («Интер»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Домагой Антолич («Динамо» Загреб), Анте Чорич («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Интер»), Ален Халилович («Спортинг Хихон»).

Нападающие: Марко Пьяца («Динамо» Загреб), Марио Манджукич («Ювентус»), Никола Калинич («Фиорентина»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Дуйе Чоп («Малага»).