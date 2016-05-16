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    «ТСК-Таврия» – победитель первого в истории чемпионата Крыма

    Во встрече 25-го тура чемпионата Крыма «ТСК-Таврия» одержала победу над «Бахчисараем» (3:1), что позволило ей набрать 59 очков и за три тура до финиша завоевать золотые медали первого в истории первенства полуострова.

    Идущий на втором месте «СКЧФ Севастополь» имеет в своем активе на девять очков меньше и теоретически еще должен сохранять шансы на титул, однако в заключительном туре симферопольцам предстояло встретиться с армянским «Беркутом», который ранее снялся с чемпионата. Таким образом, «ТСК» автоматически пополнил свой багаж тремя очками.

    Напомним, что симферопольский клуб «Таврия» стал первым чемпионом независимой Украины в 1992-м году.

    Источник: ФК «Таврия»

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    16.05.2016 01:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 мая 2016, 01:50

      А Лига Европы-то будет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded > bset 16 мая 2016, 06:52

      А вот посмотрим теперь (после приёма Косово), как УЕФА с ФИФА себя поведут...)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > bset 16 мая 2016, 09:50

      Бери выше, ЛЧ.

      1
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