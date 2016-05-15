Покеттино извинился перед болельщиками «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино извинился перед болельщиками клуба по окончании поединка заключительного тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:5). Напомним, поражение «шпор» в этой игре позволило «Арсеналу», переигравшему в своей встрече «Астон Виллу» (4:0), обойти «Тоттенхэм» и завершить сезон на втором месте. Команда Покеттино, в свою очередь, переместилась на третью строчку в таблице.

«Во-первых, я хочу принести извинения нашим болельщикам. Знаю, как им важно было видеть «Тоттенхэм» выше «Арсенала» в турнирной таблице по итогам сезона. Приложим усилия, чтобы добиться этого в следующем сезоне», – сказал Покеттино.