Кейн – первый за 16 лет английский футболист, ставший лучшим бомбардиром АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в нынешнем сезоне забил в АПЛ 25 голов и стал лучшим бомбардиром турнира, опередив игрока «Лестера» Джейми Варди (24 забитых мяча) и форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (24 забитых мяча).

Таким образом, Кейн стал первым английским футболистом, который завоевал звание лучшего бомбардира чемпионата Англии. Последний раз это удавалось нападающему «Сандерленда» Кевину Филлипсу, который в сезоне-1999/00 забил 30 голов.