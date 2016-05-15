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    Джонсону запретили общаться с дочерью

    Бывший полузащитник «Сандерленда» Адам Джонсон, ныне отбывающий срок за секс с несовершеннолетней девушкой, получил запрет на общение с детьми и собственной дочерью.

    Сообщается, что во время телефонного звонка бывшей девушке хавбек общался со своей дочкой. Данный разговор был прослушан представителями правоохранительных органов, после чего Джонсону было запрещено разговаривать с ней и другими детьми.

    Напомним, Джонсон попал в тюрьму в марте 2016 года и будет отбывать срок в течение шести лет.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.05.2016 15:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      Possible 15 мая 2016, 21:43

      ибо нехуй)

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