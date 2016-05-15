Черышев: «Лазарев – лучший! Мы русские, с нами Бог!»

когда посмотрел видео с песенкой, предполагал в тройку не войдет, а он вошел))) песня говно, все говно, кроме Австралии
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу украинской певицы Джамалы на конкурсе «Евровидение». Российский участник Сергей Лазарев занял третье место.
«Сергей лучший! Мы русские, с нами Бог!», – написал по этому поводу Черышев на своей странице в Twitter.
Отметим, что на эту запись уже отреагировал комментатор Алексей Андронов.
twit text
— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 14 мая 2016 г.