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    Черышев: «Лазарев – лучший! Мы русские, с нами Бог!»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу украинской певицы Джамалы на конкурсе «Евровидение». Российский участник Сергей Лазарев занял третье место.

    «Сергей лучший! Мы русские, с нами Бог!», – написал по этому поводу Черышев на своей странице в Twitter.

    Отметим, что на эту запись уже отреагировал комментатор Алексей Андронов.

    Источник: Twitter

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    15.05.2016 02:18
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 16 мая 2016, 00:00

      когда посмотрел видео с песенкой, предполагал в тройку не войдет, а он вошел))) песня говно, все говно, кроме Австралии

      0
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      Рейтинг: +24

      Amo_Pectora 15 мая 2016, 13:39

      Андронов- собака, было есть и будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 15 мая 2016, 12:14

      Взрослый мужик несет школотерскую хуйню про пуканы. Ок.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 мая 2016, 12:03

      Лазарев победил по телезрительскому голосованию, это самое главное))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 мая 2016, 11:56

      Правильнее сказать"С нами Сын",так как Бог у всех один.И у христиан и у масульман и у иудеев.

      -1
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      Рейтинг: +78

      msbleff > андрей андреев 15 мая 2016, 12:45

      бога нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > msbleff 15 мая 2016, 13:23

      Я знаю))) Мне ещё в школе сказали,жалко что сейчас не говорят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4

      zepp61 15 мая 2016, 11:41

      Вот это правильно - мы русские ну и бог с нами

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 15 мая 2016, 11:26

      Конкурс полностью политизированый,дерьмо европейское. Ну а то, что мы Русские и с нами Бог!.. Это верно сказано!

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > redarmy83 15 мая 2016, 11:52

      Да нет.Просто всё решается голосованием,а нас в Европе не любят

      0
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 > андрей андреев 15 мая 2016, 13:01

      Так я об этом и говорю. Пыль в глаза... По гомодрила выиграла, то укры. Смех)

      3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > андрей андреев 15 мая 2016, 13:43

      наверное, есть за что, хотя при чём тут футбол и Евровидиние.Наши успехи в футболе знают все и далеко за пределами Европы...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka > 15 мая 2016, 13:47

      Диня,ты бы научился в футбол играть и из перспективных хотя бы в разряд стабиль ных перешёл, а то полез шоу-бизнес обсуждать, в котором разбираешься, как кто й то в апельсинах...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > koli4ka 15 мая 2016, 14:18

      А может он тоже Лазарь Беланович Моисеев?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > koli4ka 15 мая 2016, 14:22

      А наши достижения в экономике? А в свободе слова? Это не в счёт? Мы же много обогнали.Сев.Корею,Зимбабве,Ан
      тарктиду,Атлантиду.А Шумеров как сделали?(хотя это не точно))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 15 мая 2016, 09:49

      Иногда лучше молчать ...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Truly 15 мая 2016, 09:25

      Странноватый юмор у этого Андронова.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 мая 2016, 08:53

      Если с нами Бог, боюсь, что для всего народонаселения земли в аду места не хватит.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 15 мая 2016, 10:26

      Судя по результатам сборных,Бог любит Германию,а нас нет.Хотя может это испытание и мы скоро станем чемпионами мира в скором времени,после апокалипсиса

      -1
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