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    Серия А. «Рома» переиграла «Милан» и другие результаты

    В матче 38-го тура Серии А «Рома» обыграла «Милан» со счетом 3:1.У римлян отличились Мохаммед Салах, Стефан Эль-Шаарави и Эмерсон, за «Милан» забил Карлос Бакка.

    В других встречах тура «Наполи» разгромил «Фрозиноне», «Интер» проиграл «Сассуоло».

    Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

    Милан – Рома – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Салах, 19; 0:2 – Эль-Шаарави, 59; 0:3 – Эмерсон, 82; 1:3 – Бакка, 87.

    Наполи – Фрозиноне – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гамшик, 44; 2:0 – Игуаин, 52; 3:0 – Игуаин, 62; 4:0 – Игуаин, 71.

    Удаление: Гори, 13.

    Сассуоло – Интер – 3:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Политано, 6; 2:0 – Пеллегрини, 26; 2:1 – Паласио, 32; 3:1 – Политано, 39.

    Удаление: Мурильо, 60.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 23:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 15 мая 2016, 06:55

      милан уже давно не тот

      0
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 15 мая 2016, 03:47

      Милан - уже не тот!

      0
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      Рейтинг: +65

      Astonreal 15 мая 2016, 00:17

      Рома не просто переиграла Милан, она его размазала. Такой скоростной футболист как Саллах как еще не в Барселоне или Реале непонятно. Его скорость + тонкие передачи могут решить практически любые задачи.

      0
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      Рейтинг: -25

      Топс 15 мая 2016, 00:08

      Рома вперед

      -1
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