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    Мутко: «Мельдоний в «Ростове» — это все абсолютно надуманные вещи»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что не верит в слухи о том, что футболисты «Ростова» принимали запрещенное вещество мельдоний.

    «Мельдоний в «Ростове» — это все абсолютно надуманные вещи. Россия готовится к чемпионату мира, и Международная федерация футбола начинает брать под контроль футбол в России и с точки зрения допинг-контроля. Так, сборная России была подвергнута допинг-контролю во Франции. Я так понимаю, был сделан график контроля лидеров чемпионата России», — сказал он.

    Напомним, что все 11 игроков стартового состава ростовчан на игру с «Динамо» были отправлены на допинг-тест.

    Источник: ТАСС

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    13.05.2016 10:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +93

      aviator117 13 мая 2016, 12:47

      У каждого должно быть что то святое, а если этого нет, то ты ... !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 мая 2016, 12:13

      если бы у мудко спросили: а правда, что легкоатлеты тоже принимали мельдоний?" он бы ответил также, да что вы? это всего лишь слухи)))

      0
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      Рейтинг: +19

      Dmtry 13 мая 2016, 11:58

      Раз так, значит точно найдут. Рад буду ошибиться, но...

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 11:10

      Что то разговорился,на дворе шапка горит,теперь ясно,кто стукпнул

      5
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    • ...
      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 13 мая 2016, 11:04

      Сам был неспокоен когда Ростов начал бить лидеров, а теперь на защиту встает.

      4
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