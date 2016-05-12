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    Аленичев: «Радует, что в третьей игре подряд «Спартак» не позволяет сопернику забить»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил хорошие действия обороны своей команды в матче 28-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0), подчеркнув, что его порадовала игра «на ноль» в третьем поединке подряд.

    «Нам удалось забить гол в первом тайме, а во втором уже играли по счету. Если бы Промес забил свой стопроцентный момент, не было бы такой нервной концовки. Очень порадовало, что третью игру подряд сыграли на ноль. Играли в обороне организованно и надежно, практически не позволив сопернику что-то создать у наших ворот.

    Моя первая победа над «Уралом» на тренерском поприще? Я не уделяю пристального внимания такой статистике. Для меня важнее, чтобы команда побеждала. Сейчас для «Спартака» на первый план выходит результат, и я доволен, что три игры подряд мы его добиваемся», – сказал Аленичев в эфире телеканала «Наш-Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 19:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 мая 2016, 21:10

      Сыграйте так еще две игры в этом сезоне.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 12 мая 2016, 20:50

      Мельгарехо ноль,5 минут ходил пешком и играл за урал, надо срочно продавать,хотч бы за пиво.

      0
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 12 мая 2016, 19:59

      Теперь надо все игры выигрывать, тем более после осечки Локомотива

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