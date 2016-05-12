Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Покеттино

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино продлил контракт с английским клубом. Новое соглашение аргентинского специалиста со «шпорами» рассчитано до 2021 года.

    Напомним, что в нынешнем сезоне «Тоттенхэм» под руководством Покеттино пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2016 14:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 12 мая 2016, 22:16

      Молоток конечно, результат есть, но как то странно на пять лет)) это новая мировая тенденция пошла)) реньше был 1-2 года, теперь на три в основном заключают)) а тут ПЯТАК)) круто забираете парни.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 12 мая 2016, 15:01

      САФ зря ужинал или обедал.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 > Kano 12 мая 2016, 15:20

      За то на халяву

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11