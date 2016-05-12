«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Покеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино продлил контракт с английским клубом. Новое соглашение аргентинского специалиста со «шпорами» рассчитано до 2021 года.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Тоттенхэм» под руководством Покеттино пробился в групповой этап Лиги чемпионов.