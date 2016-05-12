«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Покеттино

Молоток конечно, результат есть, но как то странно на пять лет)) это новая мировая тенденция пошла)) реньше был 1-2 года, теперь на три в основном заключают)) а тут ПЯТАК)) круто забираете парни.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино продлил контракт с английским клубом. Новое соглашение аргентинского специалиста со «шпорами» рассчитано до 2021 года.
Напомним, что в нынешнем сезоне «Тоттенхэм» под руководством Покеттино пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 12 мая 2016 г.